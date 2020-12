BCP prepara venda de malparado à Davidson Kempner

O BCP prepara-se para vender mais uma carteira de crédito malparado. Em causa está o chamado "Projeto Ellis" que, segundo avança o jornal Eco , deverá passar para as mãos da Davidson Kempner, o fundo que comprou o portefólio "Nata" do Novo Banco.De acordo com o jornal, esta carteira tinha inicialmente um valor de 300 milhões de euros, mas o valor acabou por reduzir-se para perto de 170 milhões com a saída de alguns créditos.O BCP tem ainda em curso a venda de outra carteira: o "Projeto Webb". Esta, que é mais granular e tinha um valor inicial de 450 milhões, vai ser vendida à Arrow.