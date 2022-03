BdP envia lista de oligarcas russos para os bancos portugueses congelarem contas

presidente russo ordenou por seu turno também sanções em retaliação às impostas pelo Ocidente.

Entre as medidas conta-se a proibição de residentes na Rússia transferirem divisas para o exterior.

O Banco de Portugal enviou aos bancos a operarem no país uma lista de empresas e oligarcas russos abrangidos pelas sanções europeias aplicadas no seguimento da invasão à Ucrânia, segundo noticia esta sexta-feira o Jornal Económico . O supervisor terá pedido aos bancos para verificarem a informação e agirem através do congelamento de contas e ativos em cumprimento das medidas da UE.De acordo com o semanário, a lista foi enviada logo na sexta-feira passada às instituições financeiras nacionais. Uma fonte identificada apenas como próxima ao processo revelou ao JE que os bancos terão de verificar se têm contas de clientes que constam dessa lista para adotarem "os meios e mecanismos necessários". As sanções económicas e financeiras abrangem bancos russos, dívida soberana e o Banco Central da Rússia.Grandes potências como a UE, os EUA ou a Suíça avançaram com medidas para tentar travar o regime de Vladimir Putin. No entanto, o