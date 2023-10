Caixa estreia-se em "ranking" de receitas sustentáveis da "The Banker"

A Caixa Geral de Depósitos passou a integrar o "ranking" de receitas bancárias sustentáveis, estreando-se na 63ª posição a nível mundial e 5ª no contexto ibérico.A informação foi avançada pela instituição financeira em comunicado, no qual escreve que, depois de ter sido o primeiro banco português a realizar uma emissão de dívida sustentável, passou a integrar a lista "Sustainable Banking Revenues Ranking 2023" realizado anualmente pela reputada revista do Grupo Financial Times, The Banker".O "ranking" é calculado tendo em conta o peso, em cada banco, das receitas sustentáveis em função das receitas totais.A lista europeia é liderada pelo ProCredit Holding, da Alemanha, seguido do Triodos Bank e do ING, ambos dos Países Baixos.Ambos estão também no pódio do "ranking" global, que é liderado pelo Vancity, uma instituição financeira canadiana, cujas receitas sustentáveis atingem quase 25% do respetivo total.A instituição liderada por Paulo Macedo sustenta que a sustentabilidade é uma "área estratégica" da instituição, que "definiu e publicou um Plano de Transição para a Neutralidade Carbónica para as operações próprias, mas também para as atividades de financiamento de três setores prioritários (Cimento, Produção de Energia e Real Estate), assumindo um papel de liderança na transição para uma economia neutra em carbono".