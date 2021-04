Caixa Geral de Depósitos abre escritório de representação na África do Sul

"Dando continuidade a uma importante presença de 24 anos na África do Sul através de uma entidade bancária local, o escritório contará com dois colaboradores e assegurará a ligação entre os milhares de clientes da Caixa residentes na África do Sul e a CGD em Portugal", referiu uma nota enviada hoje à Lusa pelo banco.A cerimónia de inauguração deste escritório de representação da CGD contará com a presença do embaixador de Portugal na África do Sul, assim como de "outras autoridades locais" e de membros da comunidade portuguesa.Esta representação da CGD na África do Sul estará situada no edifício do consulado de Portugal, na avenida Ernest Oppenheimer, subúrbio de Bruma.A CGD tem escritórios de representação em vários países, como Alemanha (Berlim, atendimento semanal em Colónia, Estugarda, Frankfurt e Hamburgo), Bélgica (Bruxelas), Canadá (Toronto), Reino Unido (Londres), Suíça (Genebra, delegados comerciais em Zurique e Lausanne) ou Venezuela (Caracas).