Caixa Geral de Depósitos já assinou escritura de compra da nova sede

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já assinou a escritura de compra do edifício que vai alojar a sua nova sede, localizado na Avenida Dom João II, no Parque das Nações, em Lisboa.A Caixa recorda que o processo de mudança de instalações teve início em 2020, com a procura de um edifício adequado para os cerca de 2.500 colaboradores que trabalham nos Serviços Centrais do banco, e acrescenta que a mudança efetiva para a nova sedeO banco não confirma o valor do negócio, que segundo o jornal Eco vale entre 160 e 170 milhões de euros."Os colaboradores da Caixa foram envolvidos no processo de decisão, tornando evidente a necessidade de escolher uma localização dotada de uma boa rede de transportes públicos,para as suas deslocações para o trabalho", acrescenta a instituição financeira liderada por Paulo Macedo.O novo edifício sede terá a classificação energética A e permitirá o acesso fácil a pessoas de mobilidade reduzida, tal como já acontece com a atual sede do banco.