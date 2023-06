Sede da Caixa vale 361 milhões de euros e eleva dividendo para 713 milhões

A sede da Caixa Geral de Depósitos, que o banco público vai entregar ao Estado enquanto dividendo, vale 361 milhões de euros.A informação é avançada pelo banco público em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no qual a instituição dá conta das decisões da Assembleia Geral realizadas nesta quinta-feira, 29 de junho.Um dos pontos aprovados foi a "transferência para o Acionista da CGD da propriedade do seu Edifício Sede sob a forma de uma distribuição adicional em espécie no valor de 361.002.734 euros. Este valor foi determinado pelo resultado da média de três avaliações independentes", lê-se no documento."Esta operação observou todos os procedimentos exigidos em transações entre partes relacionadas e alinhados com as práticas e condições de mercado", garante a instituição, acrescentando que "a distribuição está subordinada à autorização por parte do Banco Central Europeu, na qualidade de entidade de supervisão da CGD, e à realização de todos os trâmites legais inerentes à transmissão do imóvel".A entrega do edifício sede eleva o valor total a distribuir ao Estado relativo ao exercício do ano passado.Na apresentação dos resultados de 2022 , Paulo Macedo já adivinhava um "dividendo fantástico", composto pelos 350 milhões de euros a pagar em numerário (a Assembleia aprovou uma entrega ligeiramente superior, de 351 milhões), ao qual se somam agora os 361 milhões resultantes da avaliação do imóvel."Desta forma, o pagamento pela CGD ao Estado Português do dividendo em numerário e da distribuição em espécie ascendem a um valor total de 712.653.429 euros", confirma o banco."Por referência aos rácios de solvência de março de 2023, a CGD apresentava um rácio de CET 1 de 19,52% e de capital total de 20,95%, que já excluíam o valor do dividendo com base no resultado líquido. Deduzidos da distribuição em espécie agora aprovado, o rácio de CET 1 altera para 18,91% e o rácio de capital total fixa-se em 20,35%", complementa a instituição.