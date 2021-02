Caixa vai pagar 85 milhões em dividendos

“Seguindo a recomendação do BCE, irá ser proposta à assembleia-geral a distribuição de dividendos referentes a 2020 num valor correspondente a 20 pontos base do rácio CET1, o que equivale a cerca de 85 milhões de euros”, referiu o banco no comunicado divulgado na CMVM.

