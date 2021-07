CaixaBank e sindicatos alcançam maior acordo da história da banca espanhola

O CaixaBank e os sindicatos alcançaram hoje o maior acordo de Expediente de Regulação de Emprego (ERE) da história da banca espanhola, que resultará em 6.452 saídas voluntárias de funcionários em Espanha, devido à fusão com o Bankia.São menos 1.839 'baixas' do que o inicialmente previsto, ao mesmo tempo que se acordou evitar despedimentos compulsivos e ficaram previstas pré-reformas para funcionários a partir de 52 anos de idade.O acordo foi alcançado após uma longa 'maratona' de negociações, que começou na terça-feira, último dia do período de avaliações do ERE, embora os contactos entre ambas as partes tenham começado em meados de abril, com a apresentação de um ERE que afetava, inicialmente, 8.291 pessoas.As extinções de contratos foram, por fim, reduzidas para um total de 6.452, ainda que o acordo contemple, também, 570 recolocações diretas em empresas do grupo e 138 vagas em balcões que serão disponibilizados a toda a equipa.Fontes sindicais garantiram à Efe que o ERE evita despedimentos compulsivos e privilegia a voluntariedade, e acrescentaram que não contempla cláusula de encerramento, ou seja, a empresa não poderá forçar esse número total de saídas se não houver voluntários suficientes.O acordo só foi possível após garantir que a mobilidade geográfica dos trabalhadores fica limitada a 40 quilómetros e que o banco disponibilizará compensações económicas aos deslocados, além de um aumento de 2% nos planos de reformas dos empregados do CaixaBank.Apesar da voluntariedade, o acordo prevê também tetos máximos de saídas por territórios e faixas etárias, ou seja, limita a um máximo de 750 as saídas de empregados de 52 e 53 anos e a 1.750 as saídas de trabalhadores de 54 e 55 anos.Madrid é a comunidade autónoma com mais empregados afetados pelo ERE, uma vez que o CaixaBank identificou um excedente de pessoal de pelo menos 1.286 trabalhadores na capital do país.Segundo o quadro de distribuição territorial fornecido à Efe pelos sindicatos, do total de 6.452 empregados afetados pelo ERE, 862 pertencem aos serviços centrais, 5.419 à rede de balcões, direções territoriais e serviços centrais deslocalizados e 171 a outras funções.O acordo do ERE resolve um dos principais obstáculos à fusão do CaixaBank com o Bankia, o laboral, e suaviza, ao mesmo tempo, a redução do número de balcões, uma vez que serão eliminados mais de 1.500 em toda a Espanha.Os cortes no pessoal começam no início de novembro, nos serviços centrais, e prosseguirá para a rede de balcões num processo que os sindicatos acreditam que de prolongará pelo ano de 2022.Na segunda metade de 2021, o banco resultante da fusão entre o CaixaBank e o Bankia deverá concluir outro grande desafio, nomeadamente a fusão tecnológica.