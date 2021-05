CaixaBank "muito satisfeito" com contribuição do BPI para o grupo

"A evolução [do BPI] é muito satisfatória, em termos da sua posição de mercado, dos seus resultados...", disse o presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, na videoconferência de imprensa em que apresentou os resultados do grupo bancário.O CaixaBank teve um lucro de 4.786 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, que compara com 90 milhões de euros no mesmo período em 2020, depois de integrar os impactos extraordinários associados à fusão com o Bankia.Na informação que transmitiu hoje ao mercado, o dono do BPI explicou que sem estas variações extraordinárias o lucro teria sido de 514 milhões, mais 470% do que em 2020, quando os resultados foram muito afetados pelas medidas tomadas para enfrentar a crise provocada pela pandemia de covid-19.O BPI contribuiu no primeiro trimestre do corrente ano com um total de 63 milhões de euros para o grupo: 58 milhões da parte do negócio bancário ('core') em Portugal e mais cinco milhões de outras participações, entre elas do BFA (Banco do Fomento de Angola).Gonzalo Gortázar reconheceu que a quota de mercado que o grupo tem em Portugal "claro que é mais baixa" do que a de 25% que tem em Espanha desde que em 31 de março o CaixaBank se fundiu com o também espanhol Bankia, mas afastou qualquer intenção de crescer através da aquisição de outras entidades do setor."As perspetivas são boas para que [o BPI] continue a crescer de maneira orgânica", disse o presidente executivo do grupo, acrescentando que a filial portuguesa "não precisa de fazer aquisições" pois faz parte do grupo CaixaBank que tem "uma posição competitiva extraordinariamente forte".