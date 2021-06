Carlos Tavares: Relatório mostra que CMVM atuou "de forma independente e corajosa no BES"

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

"Neste momento, o que mais me penaliza foi o facto de este processo não ter tido a participação do regulador do mercado. E de não ter podido suspender as ações" mais cedo, disse o ex-presidente da CMVM.



O relatório interno mostra que aatuou "de forma independente e até corajosa" no caso Banco Espírito Santo (BES), garante Carlos Tavares, ex-presidente do regulador dos mercados, no Parlamento.O atual "chairman" do Banco Montepio foi chamado à Assembleia da República no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, que está na reta final."A CMVM atuou de forma muito competente, independente e até corajosa", disse Carlos Tavares aos deputados, o que provocou "Em causa está um documento interno sobre a atuação da CMVM no caso do BES que levou Carlos Tavares a pedir um adiamento da audição. Já Gabriela Figueiredo Dias, presidente da CMVM, disse na sua ida ao Parlamento que não queria "Apesar disso, Carlos Tavares explicou esta quarta-feira o porquê de ter sugerido à comissão de inquérito que pedisse este relatório. Por um lado, devido ao sigilo profissional a que está obrigado. "A disponibilidade do relatório a esta comissão permitir-me-ia usar sem qualquer limite a informação lá contida", disse.Por outro lado, apesar de a informação não ser nova, está sistematizada neste documento, o que ajudaria a recordar factos que já aconteceram há alguns anos.Sobre a resolução do BES, Carlos Tavares lamentou ainda que a CMVM não ter sido envolvido no processo de resolução do BES.