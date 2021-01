Centeno enviou ao Parlamento relatório crítico do papel de Costa no BES

A Comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco recebeu do Banco de Portugal o relatório que avalia a atuação da liderança do banco central antes da queda do BES. A notícia é avançada pelo Expresso na sua edição desta sexta-feira e segundo o qual o documento, que agora chegou às mãos dos deputados, não poderá ser divulgado publicamente.

O antigo governador, Carlos Costa, sempre se recusou a tornar público o relatório, realizado em 2015 a seu pedido, considerado como um documento interno. Também o Tribunal da Relação de Lisboa se pronunciou recentemente no sentido de que o documento deveria permanecer em segredo bancário.

O Banco de Portugal disse agora ao Expresso que o acórdão da Relação diz respeito ao levantamento do segredo de supervisão sobre o relatório "para efeitos apenas do julgamento sobre qualificação da insolvência do BES a correr no Tribunal de Comércio de Lisboa", escreve o jornal.

Leia Também Credores do BES avançam com novas ações contra o BdP

Na Comissão parlamentar, todos os partidos tinham solicitado o acesso ao documento, que é crítico da autoridade bancária no que toca à forma como atuou no processo que levaria à queda do BES. O Banco de Portugal considerou agora que, à luz das novas regras, implementadas em 2019, sobre transparência da banca, deveria entregar o relatório.