Centeno sobre prémios do Novo Banco: "Não me parece ser uma boa ideia"

O Banco de Portugal e o Fundo de Resolução opõem-se, tal como o Ministério das Finanças, à atribuição de prémios de gestão no Novo Banco. O valor dos prémios vai ser deduzido à injeção de dinheiro público que está prevista realizar ainda este mês, adiantou o governador, Mário Centeno, esta quarta-feira."Esta questão dos prémios não me parece ser uma boa ideia", disse o governador.Em causa está a decisão comunicada pelo Novo Banco de atribuir prémios de gestão, ainda que com pagamento diferido no tempo, comunicada à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.Tal como foi noticiado esta quarta-feira pelo Eco, o Ministério das Finanças opõe-se a esta decisão e espera que o Fundo de Resolução reduza o valor correspondente ao montante previsto para prémios, à injeção de capital que deverá ser feita muito em breve.Quase ao mesmo tempo, Mário Centeno, que respondia a questões aos jornalistas numa conferência de imprensa de apresentação do boletim económico do Banco de Portugal, confirmou a oposição também do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução a esta iniciativa, adiantando que o montante deverá mesmo ser descontado.oi decidido e recomendado que o setor financeiro não distribuísse dividendos em 2020 e 2021, sempre que fosse considerado importante para a preservação do capital dos bancos". E sublinhou: "O capital dos bancos nunca é muito."O Novo Banco decidiu atribuir prémios de gestão à administração, no valor de 1,86 milhões de euros, mas cujo pagamento será diferido para 2022.(Notícia atualizada às 13:34)