CEO de bancos nos EUA rejeitam modelo centrado nos acionistas

Jamie Dimon e dezenas de outros líderes de algumas das maiores empresas do mundo estão a abandonar a visão antiga de que os interesses dos acionistas devem vir em primeiro lugar.

O objetivo de uma empresa é atender a todos os seus constituintes, incluindo funcionários, clientes, investidores e a sociedade em geral, afirmou o grupo Business Roundtable num comunicado. Jamie Dimon, presidente do JPMorgan Chase, lidera o grupo.

"Enquanto cada uma das nossas empresas individuais atende ao seu próprio propósito corporativo, nós partilhamos um compromisso fundamental com todos os nossos acionistas", disse o grupo no comunicado. "Os americanos merecem uma economia que permita que cada pessoa seja bem-sucedida através do trabalho duro e da criatividade e que leve uma vida de significado e dignidade".

Os 181 signatários incluem Laurence Fink, da BlackRock, Charlie Scharf, do Bank of New York Mellon, e CEO de seis dos maiores bancos dos EUA.

Premissa fundamental