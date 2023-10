CEO do BCP: novo apoio no crédito à habitação foi desenhado "de forma muito inteligente"

Leia Também Lucro do BCP em Portugal quase duplica para 556,8 milhões até setembro

O presidente executivo do BCP elogia as novas medidas criadas pelo Governo para apoiar as famílias com crédito à habitação."As medidas foram desenhadas de forma muito inteligente e são um contributo muito importante para dar previsibilidade às famílias", afirmou Miguel Maya na apresentação de resultados dos primeiros nove meses de 2023.O CEO entende que se trata de um pacote "bem desenhado e oportuno" e garantiu que no dia 2 o BCP estará "100% preparado para operacionalizar as medidas"."As famílias portuguesas devem fazê-lo e ganhar previsibilidade e tranquilidade de ter as suas prestações estáveis num contexto difícil em que estão a viver", disse.O BCP tem 2.400 créditos bonificados no regime que já está em vigor desde março.No entanto, Miguel Maya salientou que "quem não precisa, é óbvio que não deve recorrer".Já quanto ao regime em vigor desde o final de 2022 e que obriga os bancos a analisarem a situação dos clientes e, nos casos de taxas de esforço superiores a 36%, propôr soluções aos clientes, Maya revelou que o banco já concretizou 20 mil negociações desde o início da subida das taxas de juro, das quais 15.900 foram neste ano.Miguel Maya adiantou ainda que houve um total de 2 mil clientes que levantaram capital de Planos de Poupança Reforma para amortizar créditos.