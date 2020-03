CEO do JPMorgan operado de urgência ao coração

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, está a recuperar após ter sido operado de urgência ao coração. Em causa estará uma dissecção aguda da aorta.





A liderança de um dos maiores bancos norte-americanos fica provisoriamente a cargo dos co-presidentes Daniel Pinto e Gordon Smith, segundo a nota que foi divulgada aos trabalhadores e acionistas.





Na mesma comunicação, o banco informou que a cirurgia decorreu com sucesso e que Jamie Dimon se encontra "consciente, alerta e a recuperar bem". De acordo com a CNBC, o líder do JPMorgan acordou com uma dor no peito e ter-se-á dirigido diretamente para o hospital.





Jamie Dimon tem 63 anos e apresentou, no fim de fevereiro, o dia anual dedicado aos investidores. Neste evento, foram anunciadas a estratégia e prioridades futuras, que serão agora executadas pelos substitutos, garante o banco. Pinto e Smith acompanham a liderança do banco há dois anos. Quando se juntaram a Dimon, este havia anunciado que só esperava manter-se como CEO por mais cinco anos.