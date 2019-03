CEO do Wells Fargo demite-se repentinamente e vai para a reforma

O Wells Fargo anunciou que o CEO, Tim Sloan, apresentou a demissão e deverá reformar-se no próximo mês de junho.





A informação acerca da retirada do atual CEO foi divulgada pelo banco esta quinta-feira, através de um comunicado. O CEO vai ser substituído temporariamente por um membro do conselho geral, Allen Parker, que vai exercer como CEO interino enquanto o banco procura um sucessor permanente para Sloan.





Tim Sloan geria o Wells Fargo desde 2016 e trabalhava nesta instituição há 31 anos. O CEO estava responsável por solucionar alguns escândalos que abalaram o banco durante a gestão do seu predecessor. Um deles foi a descoberta que alguns funcionários estariam a criar contas falsas de forma a engordarem as quotas de vendas. Desde então, emergiram mais situações suspeitas ligadas ao departamento de vendas da instituição.



Ainda este mês, a instituição anunciou a atribuição de um aumento de 5% no salário de Sloan para os 14,4 milhões de dólares, como prémio pelo trabalho desenvolvido em 2018.





Uma das vozes que mais criticou a escolha de Sloan foi Elizabeth Warren, uma senadora que está na corrida para as presidenciais. A democrata defende que alguém com um historial tão longo no banco não seria a pessoa ideal para reverter os escândalos.





De acordo com uma nota divulgada pela presidente do banco, a saída de Sloan reflete "a sua crença de que um novo CEO, nesta altura, vai posicionar melhor a empresa no caminho do sucesso".



Depois do anúncio, as ações do banco subiram 2% na negociação após o fecho.