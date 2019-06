Além disso, a partir da mesma data "será alterada a regra de pagamento de juros nos Depósitos a Prazo e Depósitos Poupança, pelo que não serão pagos juros sempre que o valor ilíquido dos juros calculados seja inferior a 1 euro", acrescenta.



Em causa estão os depósitos a taxa fixa Caixapoupança Reformado, Caixapoupança Emigrante e Caixapoupança Superior. Nestes casos, os juros semestrais passam de 0,05% para 0,015%.



Este corte de 70% também se vai registar nos depósitos que estão suspensos, mas que ainda se encontram em contas ativas, como é o caso da conta Caixapoupança Mais Reformado, Poupança Caixa Empreender e Caixapoupança Condomínio.



Ao Negócios, fonte oficial explica que, "tendo em conta o contexto de mercado que se vive, a CGD tem vindo a reforçar a proposta de valor para os clientes detentores de Contas Caixa, (Azul, Platina, L, M, etc) bem como a criar, para todos os seus clientes, oportunidades para que os clientes realizem uma maior diversificação das suas carteiras, seja através do investimento em seguros financeiros, fundos ou PPR. A menor capacidade de remuneração de depósitos e poupanças pelo setor bancário assenta na necessidade de ajustamentos progressivos de modo a assegurar a sustentabilidade do setor, no atual contexto."



Na mesma comunicação, o banco alerta que os clientes que não denunciarem o contrato antes da data da entrada em vigor, algo que pode ser feito de imediato e sem custos, "será considerado que aceitou as alterações indicadas".



