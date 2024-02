CGD não sobe comissões em 2024. Banqueiros otimistas em relação à economia nacional

CEO do BCP, Novo Banco e Montepio mais otimistas

"Ambição" é palavra-chave para os CEO do BPI e Santander Totta para a economia em 2024

O CEO da Caixa Geral de Depósitos afirmou que o. "Tal como não o fizemos em 2023, também não o faremos" este ano, disse Paulo Macedo numa conferência organizada pelo Jornal Económico.O gestor está menos otimista do que os seus pares relativamente à economia portuguesa e prevê "uma redução do crescimento", a que se acrescenta "a incerteza política".Paulo Macedo realçou, no entanto, que- os economistas não podem dizer que isto é o elefante na sala e depois desvalorizar quando, de facto, acontece".A possível descida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu poderá também "dar outro tipo de ânimo aos agentes económicos", mas alertou que o efeito dessa expectativa já se está a sentir nos indexantes - habitualmente usados para o cálculo da prestação do crédito. "Os indexantes não estão só dependentes do BCE e isso é positivo e permite conter o que seria um problema drástico que é o malparado e diminuir o esforço das familias", destacou."Temos obrigação de ser otimistas", arrancou Miguel Maya, CEO do BCP, numa resposta às perspetivas de 2024 da economia.Pode haver instabilidade, mas não prevejo nenhuma transformação em Portugal que possa pôr tudo em risco", salientou.Tal como o seu homólogo da CGD, Miguel Maya destacou "a maior vitória dos últimos anos que é a sustentabilidade da dívida pública", que considera ser "essencial".Para um novo Executivo nacional salientou que "gostava de ter um Governo que percebesse o impacto das novas tecnologias", porque "é a tecnologia que quebra as barreiras da geografia".Mark Bourke, responsável máximo do Novo Banco, relativizou as eleições legislativas de março, salientando que. Quanto ao crescimento económico, destacou que "Portugal cresce mais do que a União Europeia e isso é uma prova positiva".Pedro Leitão, do Montepio, acompanhou as anteriores abordagens e referiu que sendo "Portugal uma democracia consolidada" não vê riscos nas eleições antecipadas. Para o próximo governo pediu uma "agenda de crescimento" que diz ser o que falta ao país.Apesar de ter ressalvado que "em Portugal há três coisas que ninguém pode falar: política, futebol e religião",na mesma conferência, João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, pediuao país e salientou que é "preciso executar melhor e mais rápido".Quanto às eleições foi conciso: "não me preocupa, vivemos em democracia e a maioria decidirá".Ao contrário dos responsáveis do primeiro painel, Pedro Castro e Almeida,. Acrescentou que "contas certas é como ter um terreno limpo e isso é melhor do que ter um terreno pedregoso".No entanto,. Sem alarmismos, acrecentou, "Portugal está bem, o nosso problema é de ambição -, mas é preciso semear".Lícinio Pina, do grupo Crédito Agrícola, deixou de parte "os políticos" e prefere focar-se "nas políticas" e pediu uma "melhoria das políticas públicas em áreas da saúde à educação, é preciso que o novo governo pense nas pessoas".