Novo Banco teve lucros de 743 milhões em 2023, um novo recorde

Leia Também Fitch dá nota positiva ao Novo Banco

Leia Também Fitch estreia cobertura do Novo Banco com "rating" no patamar de investimento

Leia Também CGD não sobe comissões em 2024. Banqueiros otimistas em relação à economia nacional

O Novo Banco obteve um, o maior de sempre, aumentando 32,5% face ao ano anterior, em que tinha registado um recorde de 560 milhões.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Mark Bourke indica que a(o que o banco ganha entre o que cobra pelos empréstimos e o que paga pelos depósitos) atingiu os 1.142,6 milhões de euros, mais 82,7% do que tinha sido alcançado no ano anterior (625,5 milhões). Aquela que é, de longe, a principal fonte de rendimento dos bancos teve este nível de aumento "e da gestão criteriosa das taxas de juro dos ativos e do custo de financiamento", afirma o banco.Já asaumentaram 0,9% para 296,1 milhões de euros (tinha sido 293,3 milhões em 2022), "com o impacto das alterações legislativas a condicionaram, em parte, a evolução positiva deste agregado"."Em 2023, o bancoe evidenciando um consistente histórico de execução e entrega", afirma o CEO do banco, Mark Bourke, no comunicado, que lembra ainda as notações positivas das agências de "rating". O gestor garante que o banco se vai manter focado nos seus clientes e que estará bem posicionado "para satisfazer as suas necessidades financeiras, suportados por um balanço sólido".Ao longo do ano passado, oa clientes atingiu os 25,5 mil milhões de euros, com ligeiro aumento nos segmentos de habitação e consumo e ligeira redução nos empréstimos a empresas.Os recursos totais chegaram aos 34,9 mil milhões de euros (+0,2 p.p), com osa valerem 28,1 mil milhões (menos 1,1%). O rácio de transformação é de 81,2%, ou seja, por cada 100 euros captados em depósitos, o banco emprestou 81,2 euros.Já relativamente ao— Non Performing Loans (NPL), na expressão em inglês —, segundo o Novo Banco. O rácio líquido NPL desceu para 0,7% e o rácio de NPL para 4,4% (era de 5,4% em dezembro de 2022).Ostiveram um aumento de 6,9% face ao período homólogo, atingindo os 479,2 milhões de euros, "refletindo o contínuo investimento estratégico na transformação digital, otimização e simplificação da organização, e, por outro lado, os efeitos da inflação", sublinha a instituição. Deste valor, 252,7 milhões foram gastos com pessoal (o que representa uma subida de 8,1%).No final do ano, o Novo Banco tinhado que no mesmo período do ano anterior, para um total de 4.209 pessoas, apesar de ter— tem agora 292.Última atualização às 8h04