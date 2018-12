"Afastámos a fusão, porque entendemos que levaria à possibilidade de despedimento de um conjunto de trabalhadores e, portanto, continuámos a analisar o cenário de alienação de um dos bancos, que a ocorrer manteria sempre a presença da CGD em Cabo Verde", acrescentou.



A CGD vai, assim, alienar a participação no Banco Comercial do Atlântico (BCA), no qual detém 59%, mantendo-se no Interatlântico (onde tem uma participação de 71%).



Paulo Macedo reiterou o compromisso da Caixa "com a economia de Cabo Verde".



"O próprio sistema financeiro cabo-verdiano poderá ser potenciado, porque a Caixa vai manter-se num banco e dar-lhe apoio e, se houver outro accionista que faça isso no outro banco, o próprio sistema poderá ser reforçado", afirmou.



A Caixa vai manter a sua presença no Banco Interatlântico, por este ser "um banco de empresas".



"O BCA é um banco pujante, virado para a generalidade da economia cabo-verdiana, mas mais virado para dentro, enquanto o Interatlântico é um banco de empresas que queremos cada vez mais virado para fora", sublinhou.



Para Paulo Macedo, esta é "uma opção serena, tranquila, que mantém os postos de trabalho, que assegura todas as garantias aos depositantes e que só será efectuada se as autoridades aceitarem o eventual comprador. O banco central [de Cabo Verde] terá um papel essencial no que respeita à instituição que venha a ser escolhida".



Durante o dia de hoje, Paulo Macedo reuniu-se com responsáveis dos dois bancos cabo-verdianos em que a CGD tem participação, Banco Comercial do Atlântico e Interatlântico, com o governador do banco central e com o primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde.



O processo de venda da CGD no Banco Comercial do Atlântico vai agora iniciar-se, sendo que as autoridades de Cabo Verde terão de aceitar o comprador.



A redução da operação da CGD fora de Portugal foi acordada em 2017 com a Comissão Europeia como contrapartida da recapitalização do banco público.



Em Novembro foi aprovada a venda do Banco Caixa Geral, em Espanha, ao Abanca, e do sul-africano Mercantile Bank ao Capitec Bank Limited.



A venda das filiais da Caixa Geral de Depósitos em Espanha e na África do Sul vai gerar mais-valias de 200 milhões de euros, segundo o banco público.

