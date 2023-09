Citi inicia conversações com trabalhadores com cortes de empregos à vista

Os trabalhadores das equipas de gestão de risco, de "compliance" e de tecnologia do Citi correm o risco de perder os seus postos de trabalho. O banco – que tem vindo a reorganizar a sua atividade – já começou reunir com os funcionários, de acordo com fontes conhecedoras do processo, citadas pela Reuters.

O terceiro maior banco dos EUA informou, através de um comunicado, que pretende cortar postos de trabalho, de forma a conseguir reorganizar a instituição financeira para aumentar os lucros e melhorar o desempenho das ações.





Os lucros do Citi registaram uma queda de 15%, em termos homólogos, no primeiro semestre para 6.706 milhões de euros. Desde o início do ano, as ações do banco desvalorizaram 4,62%, tendo terminado a sessão desta quinta-feira nos EUA nos 43,14 dólares por ação.





"Vamos nos despedir de alguns colegas muito talentosos e trabalhadores", escreveu a CEO do banco Jane Fraser, Contactado pela Reuters, o Citi não quis comentar o assunto.





O banco tem ainda em mãos o cumprimento uma recomendação dos reguladores, emitida em 2020 e segundo a qual a instituição financeira deve corrigir "falhas de longa data" relativamente aos controlos internos.





No final do segundo trimestre, o Citi contava com 240 mil trabalhadores, abaixo dos 216 mil que colaboram com o segundo maior banco dos EUA o Bank of America e dos 234 mil do Wells Fargo, a quarta maior instituição financeira norte-americana.