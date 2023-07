Lucro do Bank of America sobe 19% no segundo trimestre

Leia Também Fuga de depósitos amarga contas da banca dos EUA

O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, anunciou esta terça-feira que o seu lucro subiu 19% no segundo trimestre para 7,4 mil milhões de dólares (cerca de 6,57 mil milhões de euros).Este valor supera os 6,2 mil milhões de dólares (5,51 mil milhões de euros) de lucros que o banco tinha alcançado no mesmo período do ano passado, um aumento que se deve essencialmente à subida das taxas de juro.A receita alcançada no trimestre que terminou em 30 de junho foi de 25,2 mil milhões de dólares.Como os seus principais concorrentes, o Bank of America beneficiou de transferências de depósitos de clientes que procuravam maior segurança, após o colapso durante a primavera de bancos norte-americanos de menor dimensão.No final da semana passada, outros bancos norte-americanos de grande dimensão, como JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup, apresentaram lucros sólidos.O JPMorgan Chase, o maior banco norte-americano, teve um lucro de 14,4 mil milhões de dólares, no segundo trimestre, mais 67,3% do que nos mesmos três meses de 2022, beneficiando do efeito positivo da compra do First Republic Bank no início de maio.