Clientes da Caixa Geral de Depósitos com dificuldades de acesso ao site do banco

O site da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estará a atravessar um período de instabilidade - pelo menos de acordo com a informação que consta no site DownDetetor. De acordo com este portal, onde os utilizadores podem reportar queixas sobre constrangimentos nos serviços online, por exemplo, a CGD está a registar falhas.Perto das 13 horas (hora de Lisboa) foram reportadas 235 queixas no acesso aos portal da Caixa. As principais queixas estão ligadas às dificuldades no login no ‘internet banking’.Ao Negócios, fonte oficial do banco público confirma que estão a existir perturbações no acesso ao Caixa Directa e também na aplicação móvel do serviço. Este acesso é a única perturbação nos serviços da Caixa, é explicado, e estão em curso trabalhos para restabelecer a normalidade do acesso.(notícia atualizada com mais informação às 13h30)