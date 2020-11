Colapso do IPO da Ant coloca em risco comissões de 400 milhões de dólares

Negociadores de bancos como o Citigroup e o JPMorgan Chase esperavam uma comissão de quase 400 milhões de dólares



Executivos próximos à transação disseram estar chocados e a tentar descobrir o que vem pela frente.



para coordenar a entrada da Ant na bolsa de Hong Kong. No entanto, ficaram a ver navios depois de o IPO ter sido abruptamente suspenso em Hong Kong e em Xangai, dias antes da estreia da negociação.

E, nos bastidores, profissionais financeiros de todo o mundo ficaram impressionados com o surpreendente drama entre a Ant e os reguladores da China e o caos provocado em bancos e empresas de investimento. Os bancos envolvidos na oferta pública inicial de Hong Kong ainda não receberam nenhuma comissão considerável pela transação, já que quase todas estavam vinculadas à conclusão da oferta.





Mas a reviravolta não tem precedentes, pelo que é improvável que tenha implicações mais amplas para a subscrição de ações na Ásia.





"Os riscos regulatórios da China estão a ser destacados, natural mente, mas não espero que isso incentive mais empresas chinesas em massa a procurarem IPO nos Estados Unidos", disse Steven Leung , diretor executivo da UOB Kay Hian, em Hong Kong. "Quando a China impõe mudanças regulatórias, se isso vai afetar a sua empresa, terá um impacto independentemente de onde for o mercado da listagem", acrescentou.

Um banqueiro sénior cuja empresa participava na oferta disse que ficou chocado ao saber da decisão da suspensão do IPO quando a notícia foi divulgada.





Investidores institucionais que planeavam comprar ações da Ant descreveram ter procurado os seus banqueiros, mas não receberam informações concretas. Alguns banqueiros até se esquivaram de perguntas sobre outros assuntos.





Quatro bancos que lideram a oferta provavelmente ainda receberão um pagamento nominal pelo trabalho. Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley e China International Capital Corp. foram coordenadores do IPO de Hong Kong, encarregados de fazer a ponte com a bolsa e garantir a exatidão dos documentos da oferta.





Os coordenadores recebem a maior fatia no prospecto, bem como uma pequena comissão adicional, que os bancos que coordenam a oferta da Ant ainda devem receber. Ainda assim, esses pagamentos são insignificantes em comparação com os ganhos gerados ao trazer ordens de investidores.