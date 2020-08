Como Salgado tentou evitar o colapso nos últimos meses

Passaram seis anos desde a resolução do BES e ainda há detalhes por contar. No despacho de acusação do processo Universo Espírito Santo, o Ministério Público partilha a sua versão dos factos. Esta é a história, em cinco atos, dos meses que levaram ao colapso.

Como Salgado tentou evitar o colapso nos últimos meses









