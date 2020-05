No dia em que foi decretado o encerramento das escolas, observou-se um aumento significativo tanto no montante de compras com cartão como nos levantamentos, em relação aos valores que estavam previstos para esse dia.



Já após o estado de emergência, decretado a 18 de março, os números caíram de forma abrupta. As compras com cartão passaram a atingir um máximo de cerca de 80 milhões por dia, enquanto os levantamentos chegaram a um máximo de menos de 100 milhões. As quebras mais acentuadas verificaram-se na Páscoa, quando as compras atingiram cerca de 20 milhões, o mesmo número registado nos levantamentos.



Feitas as contas, entre 19 de março e 20 de abril, o montante de compras com cartão e o montante de levantamentos caíram ambos 46% em relação a igual período do ano passado. Em média, foram menos 56 milhões de euros por dia em compras e menos 34 milhões de euros por dia em levantamentos.



As quebras são particularmente acentuadas entre os estrangeiros. Durante o mês de março, estima o BdP, os estrangeiros gastaram menos 182 milhões de euros em compras com cartão e efetuaram menos 34 milhões de euros de levantamentos, números que correspondem a quedas de 44,5% e de 29,1%, respetivamente. Estes valores, prevê o regulador, deverão agravar-se no mês de abril, para o qual ainda não há dados.



Este movimento descendente das compras verificou-se em quase todos os setores de atividade no mês de março. A exceção foi o comércio a retalho, que registou uma variação homóloga positiva de cerca de 0,1%. Nos restantes setores, houve quebras entre os 7%, no comércio por grosso, e 56%, no setor do alojamento. Já em termos absolutos, o setor da restauração é o mais afetado, com uma redução de 229 milhões de euros face a março de 2019.

