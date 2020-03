Limites, multas e prazos. O que diz o novo decreto sobre os pagamentos por multibanco

Foi uma das recomendações das autoridades logo desde a entrada em vigor do Estado de Emergência. Usar cartões em vez de dinheiro físico para pagar as compras é uma das medidas que pode ajudar a evitar o contágio. A partir de amanhã, há novas regras para comerciantes e prestadores de serviços de pagamento. Porque segundo o decreto-lei publicado hoje em Diário da República, "a situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias, temporárias e de caráter urgente".



É obrigatório pagar com cartão multibanco?

Não é obrigatório mas é altamente recomendado. Com este decreto-lei, o Governo pretende "fomentar a aceitação de pagamentos baseados em cartões", mas não pode torná-los obrigatórios.



Posso pagar um café com cartão multibanco?

Na prática, pode e deve pagar tudo com cartão, para evitar mexer em notas e moedas, uma vez que estas podem ser um dos veículos de propagação do vírus. Enquanto o decreto-lei estiver em vigor, os estabelecimentos que colocam limites mínimos aos pagamentos com cartão deixam de poder fazê-lo.



O decreto-lei dita que os comerciantes "não podem recusar ou limitar a aceitação de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, independentemente do valor da operação".



Sou comerciante. Vou continuar a pagar comissões pelo uso dos terminais multibanco no meu estabelecimento?

Não, e esta é a principal medida de incentivo ao pagamento com cartões. O decreto-lei estabelece que temporariamente "fica suspensa a cobrança da componente fixa de qualquer comissão, por operação de pagamento com cartão efetuada em terminais de pagamento automático, que seja devida pelos beneficiários desses pagamentos aos prestadores de serviços de pagamento".



Os bancos podem aumentar as comissões que cobram aos comerciantes?

Durante o período de vigência do decreto-lei não podem. Na prática, os bancos e outros prestadores de serviços de pagamento "ficam proibidos de efetuar aumentos nas componentes variáveis das comissões por operação, bem como de outras comissões fixas não suspensas pelo número anterior, que sejam devidas pela utilização de terminais de pagamento automático em operações de pagamento com cartões".





Os bancos e demais entidades ficam ainda proibidos "de prever nos seus preçários a cobrança de novas comissões fixas ou variáveis relativas à aceitação de operação de pagamento com cartão efetuadas em terminais de pagamento automático".