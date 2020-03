Contas do Montepio em “stand-by” por causa de dívida de Isabel dos Santos

A auditora PwC pediu ao Montepio para ciar uma provisão para a dívida de Isabel dos Santos em Portugal, mas também em Angola. Uma decisão que terá efeitos no topo do grupo, na Associação Mutualista, conta o jornal Público na edição desta sexta-feira.

Em causa está um financiamento de quase 80 milhões de de euros, do qual uma parte e situação de incumprimento ou reestruturação. E o facto de criarem uma provisão deste montante está a travar o fecho das contas relativas a 2019 devido a divergências nos critérios de reporte no balanço da exposição à empresária. Além disso, esta decisão iria representar u reforço de imparidades e levar o banco a apresentar prejuízos.

Os empréstimos em causa - de mais de 65 milhões . foram negociados junto do Montepio em Portugal, mas também o Finibanco em Angola. No final de fevereiro, o Montepio registava ainda empréstimos no valor de 40 milhões de euros à Nova Cimangola, empresa liderada pelo marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo.