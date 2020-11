Contrato do Novo Banco não prevê alternativa à injeção pelo Fundo de Resolução

O Parlamento travou a única forma de o Novo Banco receber a próxima injeção de capital. Ou seja, através do Fundo de Resolução. É que, segundo apurou o Negócios, o contrato assinado entre o Estado e o acionista norte-americano Lone Star dita que este reforço seja feito pelo fundo, sem prever alternativas. Em última instância, o destino do banco pode ficar nas mãos do Banco Central Europeu (BCE).



