Credit Suisse vai obter até 51 mil milhões em liquidez junto do Banco Nacional Suíço

Ulrich Körner refere que a liquidez adicional obtida através da linha de crédito garantido - com "ativos de alta qualidade" como colaterais - do SNB servirá para apoiar os negócios "core" do Credit Suisse e os seus clientes.



Poucas horas após o Banco Nacional Suíço (SNB) ter indicado que iria garantir liquidez ao Credit Suisse "se fosse necessário", o banco que está no centro das atenções mundiais anunciou que vai recorrer a financiamento junto do banco central helvético até um valor de 50 mil milhões de francos suíços (cerca de 50,1 mil milhões de euros ao câmbio atual).Em comunicado emitido esta madrugada de quinta-feira, o Credit Suisse refere que esta opção visa reforçar a sua liquidez de "forma preventiva". Adicionalmente, o banco informa que o Credit Suisse International vai recomprar 10 emissões de dívida sénior em dólares com um valor conjunto de 2,5 mil milhões de dólares (2,35 mil milhões de euros).O banco liderado por"Estas medidas demonstram ações determinadas para reforçar o Credit Suisse numa altura em que continuamos a nossa transformação estratégica para criar valor para os nossos clientes e outros 'stakeholders'. Agradecemos ao SNB e à FINMA [supervisor financeiro suíço]. Eu e a minha equipa estamos determinados em seguir rapidamente em frente para tornamos o Credit Suisse um banco mais simples e mais focado, tendo no centro as necessidades dos nossos clientes".