Ações do Credit Suisse valorizam 40% no arranque das bolsas

O Credit Suisse encontra-se Saudi National Bank (SNB), ter recusado a possibilidade de mais ajuda ao Credit Suisse.O Credit Suisse encontra-se num processo de reestruturação que, entre outros aspetos, passa pela venda de uma grande parte da unidade de produtos de capital garantido a um grupo de investidores liderado pela Apollo Global Managemente, numa tentativa de voltar aos lucros. Desde o início do ano, a instituição bancária já perdeu 39,31% da capitalização bolsista.

As ações do Credit Suisse seguem a valorizar mais de 30%, superando a fasquia dos dois francos, depois de o banco ter anunciado que decidiu recorrer a linhas de financiamento do Banco Nacional Suíço (SNB) para garantir "de forma preventiva" liquidezPoucas horas após o Banco Nacional Suíço (SNB) ter indicado que iria garantir liquidez ao Credit Suisse "se fosse necessário", o Credit Suisse indicou que vai recorrer a financiamento junto do banco central até um valor de 50 mil milhões de francos suíços (cerca de 51 mil milhões de euros ao câmbio atual).Na abertura das bolsas, o banco chegou a registar um ganho de 40%, indica a Bloomberg, o que se traduz no maior ganho de sempre na história do Credit Suisse. Na sessão anterior, tinha perdido mais de 24% e tocado mínimos históricos.Entretanto, esta manhã o presidente do conselho de administração do Saudi National Bank (SNB), Ammar Al Khudairy - o maior acionista do Credit Suisse - afirmou em entrevista à CNBC que o pânico nos mercados era "injustificado". "Se olharmos para a queda do setor da banca, infelizmente, muita gente estava apenas à procura de desculpas", afirmou Khudairy.