Créditos em francos suíços na Polónia podem custar mais 600 milhões ao BCP

Numa nota, o CaixaBank BPI indica que decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre os créditos hipotecários em moeda suíça podem vir a custar, no cenário mais extremo, mais 600 milhões ao BCP e implicar uma perda de 75 pontos base no rácio de capital core tier 1.

