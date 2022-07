Depois de Horta Osório, pode haver mais uma baixa na liderança do Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Credit Suisse pode estar prestes a anunciar a saída do seu CEO, Thomas Gottstein, avança o The Wall Street Journal. A publicação cita fontes conhecedoras do assunto e esclarece que a notícia pode ser dada durante a conferência de apresentação de resultados que tem lugar amanhã, 27 de julho.

Segundo o jornal, o objetivo é amortecer as dificuldades financeiras pelas quais passa o banco suíço, depois de o Credit Suisse já ter avisado os investidores de que estão previstas perdas para o segundo trimestre.

Gottsein assumiu o cargo em 2020, após Tidjane Thiam ter abandonado o lugar por alegada espionagem empresarial.

Segundo os rumores, citados pela Bloomberg, Gottsein tinha uma relação tensa com António Horta Osório, por este tomar decisões mais próprias de um CEO. Horta Osório saiu do Credit Suisse este ano, depois de ter violado a quarentena suíça de prevenção contra a covid-19.