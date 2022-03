Depois de Horta Osório, vice-presidente do Credit Suisse cede à pressão e sai do banco

A sangria de recursos humanos no Credit Suisse continua. Depois de António Horta Osório ter abandonado em meados de janeiro a liderança do banco suíço, agora é vez do vice-presidente do gupo, Severin Schwan estar de saída, depois de um grupo de accionistas ter pressionado o executivo, ao afirmarem que bloqueariam a sua recondução ao cargo, na votação para os órgãos sociais na próxima assembleia geral marcada para 29 de abril.

Severin Schwan, que também é CEO do grupo farmacêutico Roche, está no conselho de administração do banco desde 2014 e, embora tenha lidado com uma sucessão de casos amplamente prejudiciais para a saúde financeira e reputação do grupo, incluindo o escândalo Archegos, vários investidores confessaram ao Financial Times no mês passado que estavam preocupados com a capacidade de Schwan de continuar na vice-presidência do banco ao mesmo tempo que lidera a Roche, tendo incrivelmente alguns revelado que votariam contra sua reeleição para o conselho de administração.

Fontes próximas do assunto garantiram ao diário económico britânico que em fevereiro Schwan já tinha manifestado a intenção de não se recandidatar na próxima assembleia geral, no entanto foi entretanto convidado por outros membros do conselho a reconsiderar a sua saída para "manter a estabilidade da administração".

Para além de Schwan, os administradores Kai Nargolwala e Juan Colombas, este último trazido por Horta Osório no final do ano passado, também estão de saída, de acordo com um comunicado publicado pelo grupo suíço esta segunda-feira.

Na nota oficial, assinada pelo presidente executivo Axel Lehmann ,o banco salienta que "Severin e Kai merecem o maior reconhecimento por terem ajudado a conduzir a empresa em alguns dos períodos mais desafiantes para o Credit Suisse com o sentimento de compromisso, perseverança e dedicação".

O trio será substituído pelo ex-diretor financeiro do UniCredit, Mirko Bianchi, pelo professor da London School, Keyu Jin, e pela antiga diretora de risco da Wells Fargo, Amanda Norton. Christian Gellerstad, que já é diretor, será vice-presidente.

Este jogo de cadeiras no conselho de administração do banco surge dois meses depois de Lehmann ter assumido a presidência, substituindo António Horta Osório, que abandonou o cargo em janeiro, por ter violados as regras de quarentena suíças contra a covid-19. As ações do Credit Suisse caíram mais de 70% desde que Schwan entrou para o conselho de administração em 2014.