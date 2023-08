Dona da Tranquilidade mais do que duplica lucros para 2.240 milhões de euros

A Generali fechou a primeira metade do ano com lucros de 2,24 mil milhões de euros, uma subida homóloga de 159,2% face aos 864 milhões obtidos nos primeiros seis meses de 2022, revelou esta quarta-feira a seguradora italiana.A forte subida nos lucros foi impulsionada pelo crescimento nos segmentos de propriedade e de seguros de acidentes, que registaram uma subida de 86%.Já o segmento vida sofreu uma quebra de 3,5% nos lucros, para 1,81 mil milhões de euros.Os prémios brutos aumentaram 3,6%, ascendendo a 42,24 mil milhões de euros, tendo o resultado operacional crescido 28%, cifrando-se em 3,72 mil milhões de euros.Os números superaram ligeiramente as expectativas dos analistas, que apontavam para prémios no valor de 42,17 mil milhões de euros e resultados operacionais de 3,46 mil milhões.



A Generali é a dona da Tranquilidade e encontra-se em processo de aquisição das operações da norte-americana Liberty Seguros nos mercados de Portugal, Espanha, Irlanda e Reino Unido.