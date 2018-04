reuters

Em 2015, a Espírito Santo Financial Group (ESFG) intrepôs uma acção contra o Banco Central Europeu (BCE), que lhe recusou o acesso a documentos que deram origem à resolução do Banco Espírito Santo. O Tribunal Europeu deu razão à empresa do grupo Espírito Santo, segundo a Bloomberg.O Espírito Santo Financial Group, empresa do antigo Grupo Espírito Santo, que era o principal accionista do BES, reivindicou o acesso total à decisão que ditou o fim do estatuto de contraparte do BES e que, segundo o Banco de Portugal, deixou o banco sem alternativas a não ser a resolução. Obrigou o referido banco a pagar a totalidade da sua dívida ao Eurosistema, no valor de 10 mil milhões de euros.Esta decisão do BCE chegou em 2014, e a recusa em facultar os documentos em 2015. O recurso foi interposto a 14 de Maio desse mesmo ano no Tribunal Geral (uma das três jurisdições do Tribunal de Justiça da União Europeia) com o objectivo de anular a decisão do BCE.Na altura, os advogados da PLMJ argumentaram que a recusa do BCE tinha "apenas" como base "considerações genéricas".(Notícia actualizada às 09:45)