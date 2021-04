Espanhol Abanca teve lucros de 137 milhões de euros no primeiro trimestre

A instituição com sede na região espanhola da Galiza, que também está presente em Portugal, informa hoje em comunicado de imprensa que aumentou o seu volume de negócios em 20,2%, "para mais de 100 mil milhões de euros, tendo em conta a recente aquisição do Novo Banco Espanha".Excluindo esta última aquisição, cuja integração contabilística vai ter lugar nos próximos trimestres, o banco atingiu uma faturação de 98.487 milhões de euros, 15,1% mais do que há um ano."A operação [de aquisição] do Novo Banco, a sexta da Abanca desde 2014, reforça o seu posicionamento na banca pessoal e fora da Galiza", considera a entidade bancária.Em termos de solvência, o rácio de capital do Abanca foi de 17,4% (13,3% de capital de qualidade máxima CET1).Depois de ter adquirido a sucursal em Espanha do Novo Banco, o Abanca passou a ter 6.312 empregados e 745 agências.A transação "reforça o posicionamento" do banco em Espanha, particularmente em Madrid, e em segmentos de negócio que são estratégicos para o banco, como o da banca pessoal e privada.O Novo Banco Espanha tem 10 balcões localizados em centros urbanos em Espanha e um volume de negócios de 4,287 milhões de euros.A sucursal do banco português está especializada em banca pessoal, privada, de empresas e institucionais e tem 172 empregados e uma rede de 102 agentes financeiros especializados.A aquisição da sucursal do Novo Banco foi a sexta operação de integração que o Abanca realizou nos últimos anos: Banco Etcheverría em 2014; Popular Servicios Financieros em 2017; Deutsche Bank PCB em 2018; Banco Caixa Geral (filial da Caixa Geral de Depósitos em Espanha) em 2018; e Bankoa em 2020.