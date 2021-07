Abanca aumenta lucros em 18% para 157 milhões de euros

"O bom desempenho do Abanca, durante o segundo trimestre deste ano, foi sustentado pela solidez das receitas recorrentes, complementado pelo controlo de custos e contenção do custo do risco", afirma o banco, sem referir qual o contributo de Portugal para este resultado.





Já o volume de negócios cresceu 16,4%, face ao período homólogo, para 103.236 milhões de euros. "Ao incluir a atividade da rede espanhola do Novo Banco, este valor ultrapassa os 107.000 milhões de euros (+21,2% face ao primeiro semestre de 2020). Este crescimento significativo foi atingido mantendo o equilíbrio entre o crédito e os recursos dos clientes", afirma o banco no comunicado. margem financeira cresceu 11,1% e as receitas dos serviços bancários aumentaram 8,5%.Já o volume de negócios cresceu 16,4%, face ao período homólogo, para 103.236 milhões de euros. "Ao incluir a atividade da rede espanhola do Novo Banco, este valor ultrapassa os 107.000 milhões de euros (+21,2% face ao primeiro semestre de 2020). Este crescimento significativo foi atingido mantendo o equilíbrio entre o crédito e os recursos dos clientes", afirma o banco no comunicado.

O grupo espanhol Abanca aumentou os lucros para 157 milhões de euros no primeiro semestre do ano. Isto representa um crescimento de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, 22 de julho.Neste período, a

"A carteira de crédito a clientes em condições normais cresceu 17,1%, face ao período homólogo", refere, com o financiamento a empresas e famílias a representar 77% do total.



Por outro lado, a captação de recursos aumentou 16,9% face ao mesmo período do ano anterior. Os depósitos de clientes cresceram 15% para 46.393 milhões de euros.



Quanto à qualidade do crédito, o rácio de crédito malparado desceu para 1,9%. Já em termos de solvência, o rácio de capital do Abanca foi de 17,3%.