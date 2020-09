Fidelidade desistiu da Saudeinveste mas não se livra da acusação da AdC

A Autoridade da Concorrência acusou a gestora de fundos da Fidelidade de ter adquirido o Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Saudeinveste (Fundo Saudeinveste), sem notificar previamente a operação, o que acabou por inviabilizar o negócio. Mas não a acusação do regulador.

A acusação foi efetuada esta terça-feira, 22 de setembro, e incide sobre a Fidelidade – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Imobiliário (Fidelidade SGOII), que agora incorre numa coima que pode ascender a 10% do volume de negócios realizado no ano anterior à decisão final do regulador.





A história passa por várias fases e começa a 1 de outubro de 2018, quando a Fidelidade adquiriu o controlo exclusivo do Fundo Saudeinveste. Este fundo, até então gerido pela Fundger, tem um património imobiliário composto por várias unidades hospitalares, incluindo a Lusíadas Saúde, concorrente da Luz Saúde.Só depois de ter concretizado esta operação é que a Fidelidade comunicou a mesma à AdC, a 21 de fevereiro de 2019. Contudo, por consistir numa concentração de empresas, uma operação destas teria de ter sido notificada previamente ao regulador.A Fidelidade fez nessa altura um pedido de avaliação prévia, "no qual a agora visada perguntava intempestivamente à AdC se estaria em causa uma operação de concentração", refere a AdC na nota hoje enviada à comunicação social.Foi depois da notificação da Fidelidade que a Lusíadas se opôs a esta operação. A AdC decidiu, então, a 4 de junho, iniciar uma investigação aprofundada, "por não ter sido possível concluir-se pela inexistência de preocupações jusconcorrenciais resultantes da natureza vertical da operação".A 9 de outubro, a Fidelidade desiste da operação de concentração e abdica do controlo do Saudeinveste, comunicando que a gestão deste fundo volta a ser assumida pela Fundger. A AdC decide, então, extinguir a investigação aprofundada.O regulador concluiu que a operação era "suscetível de gerar preocupações concorrenciais", pelo que a Fidelidade "desistiu da transação, devolvendo a gestão do Fundo em causa à anterior entidade gestora", diz a AdC.O último episódio acontece no passado dia 28 de novembro, quando a AdC é notificada, formalmente, desta substituição da Fidelidade pela Fundger na gestão do Saudeinveste.

A Fidelidade enfrenta agora a acusação apesar de não ter seguido em frente com o negócio. A companhia pode agora "exercer os seus direitos de audição e defesa em relação ao ilícito que lhe é imputado e às sanções em que poderá incorrer", refere a AdC, "assinalando que a omissão de notificação de uma operação limita o poder de intervenção antecipado da AdC no sentido de garantir que não são criados ou reforçados entraves à concorrência".

"A obrigação de notificação prévia é um pilar fundamental de todo o sistema de controlo de concentrações e a sua violação é considerada grave", refere o regulador.