Fitch sobe rating dos depósitos e da dívida sénior não garantida do Santander

A Fitch melhorou o rating de longo prazo da dívida sénior não garantida do Santander, bem como a nota dos depósitos do banco, anunciou a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em ambos os casos o rating subiu de A- para A."Por outro lado, confirmou a notação de risco (IDR – Issuer Default Rating) do Banco, em A-, com outlook estável", escreve o Totta, explicando que "a decisão decorre da melhoria do Viability Rating em um nível, para ‘bbb’, fruto da melhoria da avaliação do ambiente operacional, para ‘bbb’, e das sólidas métricas de rendibilidade e da melhoria da qualidade dos ativos do Banco, as quais se traduzem num perfil de negócio mais estável e eficiente".A instituição financeira liderada por Pedro Castro e Almeida entende que a melhoria dos ratings "reflete a perspetiva, pela Fitch, de que a integração do Banco (e da sua acionista Santander Totta SGPS) no perímetro de resolução do Banco Santander, SA [...] e o reforço sustentado das reservas internas de dívida resultam numa maior probabilidade de apoio disponível para o Banco".