Fundo de Resolução pode vir a travar provisões no Novo Banco

Para que a nova injeção de capital no Novo Banco fique abaixo do valor previsto, de quase 480 milhões, a solução poderá passar pela rejeição por parte do Fundo de Resolução de certas provisões e imparidades consideradas excessivas no cálculo do reforço.

