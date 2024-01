Gigante chinês Zhongzhi declara falência

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zhongzhi Enterprise Group, um dos maiores gestores de fortunas privadas da China, declarou falência esta sexta-feira, depois de, em novembro, já ter declarado insolvência. Agora, o pedido de falência foi oficialmente aceite pelo tribunal por considerar que o gigante não tem bens suficientes para pagar as suas dívidas.





A informação consta da conta de WeChat do próprio tribunal, citada pela agência Bloomberg

Em novembro, as autoridades chineses anunciaram que estavam a investigar alegados crimes cometidos pelo Zhongzhi, que acumulava uma dívida mais de duas vezes superior aos seus ativos - um défice equivalente a 36,4 mil milhões de dólares.





De acordo com um comunicado publicado na altura pelo Gabinete de Segurança Pública do distrito de Chaoyang, em Pequim, a polícia estava a investigar "muitos suspeitos" de alegadas "atividades ilegais envolvendo empresas de gestão de fortunas afiliadas ao Zhongzhi Enterprise Group".



Este tipo de entidades, que funcionam como bancos apesar de não o serem, são pouco reguladas: recorrem às poupanças das famílias para oferecerem empréstimos e investirem em imobiliário, entre outros ativos. De acordo com a Bloomberg, nos últimos anos, o Zhongzhi Enterprise Group aumentou o financiamento a promotores imobiliários em dificuldade, numa altura em que o setor na China enfrenta graves problemas de liquidez.