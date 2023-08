Há mais um gigante chinês em apuros e já há uma "task-force" para investigar

O regulador bancário da China criou um grupo de trabalho para avaliar o risco do Zhongzhi Enterprise Group, um dos maiores gestores de fortunas privadas do país, entrar em incumprimento. Isto depois de uma unidade do grupo, a Zhongrong International Trust, ter falhado o pagamento de vários produtos de elevado retorno, no valor de 7,5 milhões de euros a duas empresas, a Nacity Property Service e a KBC.



Segundo noticia a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do assunto, o grupo de trabalho terá sido estabelecido no mês passado e pretende avaliar a dívida e os riscos de uma das principais financeiras do país e braço de financiamento de Pequim. O Zhongzhi tem mais de um bilião de yuans em ativos sob gestão, o equivalente a 126 mil milhões de euros ao câmbio atual.





O regulador requereu à subsidiária Zhongrong International Trust os planos para futuros pagamentos e os ativos disponíveis que podem ser usados numa crise de liquidez. Quase metade do financiamento da sociedade fiduciária estava ligado à empresa-mãe ou a outras unidades de negócio afiliadas.Só a Zhongrong tem 270 produtos de investimento, que totalizam 39,5 mil milhões de yuans, que atingem a maturidade este ano, segundo dados da User Trust compilados pela Bloomberg. A taxa de juro média destes produtos é de 6,88%, o que compara com a média de 1,5% paga pelos bancos chineses sobre os depósitos a um ano. Dos 629 mil milhões de yuans em ativos da Zhongrong investidos, 11% está no setor do imobiliário, 42% na indústria e 33% em instituições financeiras, segundo o relatório e contas de 2022.A entrada em vigor desta "task-force" mostra a preocupação dos responsáveis chineses relativamente à situação no Zhongzhi, principalmente depois dos rumores de falta de liquidez que começaram a ser difundidos na semana passada. O Zhongzhi Enterprise Group faz parte da indústria fiduciária chinesa, avaliada em 2,65 biliões de euros, que combina características de banca comercial e de investimento, bem como fundos de capital privado e de gestão de fortunas.O grupo foi fundado em 1995 por Xie Zhikun, que construiu o império. Xie acabou por morrer em 2021 de ataque cardíaco. Para substituir o fundador entrou em cena Liu Yang, que prometeu manter o foco estratégico da empresa em ativos industriais, mas a desaceleração económica da China e a queda do mercado imobiliário têm pesado nas operações.O Zhongzhi é o segundo maior acionista da Zhongrong, com uma participação de 33%. Segundo o site da empresa, o grupo liderado por Liu Yang detém ainda participações em cinco firmas do setor financeiro e é investidor em cinco gestoras de fundos e quatro unidades de gestão de fortunas. Entre as suas operações industriais controla também 4,5 mil milhões de toneladas de reservas de carvão.