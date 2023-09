Governo aprova lista de interessados em banco caboverdiano da Caixa

O Governo já aprovou a lista de potenciais investidores para o processo em que a Caixa Geral de Depósitos vai vender a participação no Banco Comercial do Atlântico, de Cabo Verde. O banco público detém, neste momento, um total de 59,81%."Foi aprovada a resolução que seleciona os potenciais investidores a participar no processo de alienação das participações sociais detidas pela Caixa Geral de Depósitos no capital social do Banco Comercial do Atlântico", pode ler-se na nota do Conselho de Ministros.Estão em causa entidades interessadas em comprar o banco da Caixa Geral de Depósitos, que já submeteram intenções de aquisição indicativas e que agora são admitidos a participar no processo de alienação.Foi ainda aprovado o caderno de encargos para definir "as condições específicas aplicáveis à venda".Depois de ser publicada a resolução do Conselho de Ministros em Diário da República, que deverá ocorrer nos próximos dias, os investidores selecionados vão ter acesso a informação adicional sobre o ativo, para que procedam à apresentação de propostas vinculativas de aquisição das ações durante o quarto trimestre deste ano.O Banco Comercial Atlântico, o maior de Cabo Verde, é uma de duas participações que o banco público detém no país, estando presente "em todas as ilhas do arquipélago, com cerca de 30 agências", segundo a informação que consta do site da Caixa Geral de Depósitos.No ano passado, o banco caboverdiano obteve lucros recorde de 16,3 milhões de euros (1.798 milhões de escudos), segundo o relatório e contas, mais 26,2% face ao ano anterior. No documento, divulgado pela agência Lusa em junho, a administração refere que os indicadores de atividade de 2022 "continuaram a evidenciar um banco resiliente e com capacidade para responder e se adaptar à adversidade".Notícia atualizada às 19h34