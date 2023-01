Governo cancela venda do Banco Caixa Geral - Brasil

O Governo anunciou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, que decidiu cancelar a venda do Banco Caixa Geral – Brasil."Foi aprovada a resolução que determina a anulação do processo de alienação das ações representativas do capital social do Banco Caixa Geral - Brasil, S.A. detidas, direta e indiretamente, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., e de alienação da totalidade ou parte do capital social das sociedades detidas, direta ou indiretamente, pela Sociedade, incluindo a totalidade ou parte dos respetivos ativos", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.A decisão ocorre após recomendação da administração de Paulo Macedo, de acordo com uma notícia de maio passado. Nessa altura, o Jornal Económico dava conta de que, após concluido o plano estratégico que tinha sido negociado com a Comissão Europeia, a CGD deixou de estar pressionada para vender esta operação – bem como do Banco Comercial do Atlântico, de Cabo Verde .Uma vez que o banco pertence ao Estado, ficaria o ministro das Finanças com a decisão de cancelar a operação, o que se verificou esta quinta-feira.