CGD não afasta futura venda do Caixa Brasil

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) ainda admite alienar mais tarde a operação do Banco Caixa Geral - Brasil. Em resposta ao Negócios, na sequência da decisão do Governo de cancelar o processo de venda daquele banco, a instituição liderada por Paulo Macedo afirma que "continuará a avaliar os potenciais cenários estratégicos relativamente a esta filial, incluindo uma futura alienação".O banco clarifica ainda que "as propostas recebidas no âmbito do processo de venda não foram consideradas aceitáveis por parte da CGD", confirmando que, por essa razão, "foi recomendado ao acionista o cancelamento desse processo, que agora se materializou"."O BCG-Brasil continua plenamente operacional, focado no desenvolvimento da sua atividade no mercado bancário brasileiro, com maior especialização no apoio às filiais de empresas portuguesas no Brasil e a particulares de elevado rendimento residentes no Brasil com interesses patrimoniais em Portugal", acrescenta a CGD.A resposta da CGD ocorre na sequência da decisão do executivo, anunciada esta quinta-feira, de cancelar a venda do Banco Caixa Geral – Brasil. "Foi aprovada a resolução que determina a anulação do processo de alienação das ações representativas do capital social do Banco Caixa Geral - Brasil, S.A. detidas, direta e indiretamente, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., e de alienação da totalidade ou parte do capital social das sociedades detidas, direta ou indiretamente, pela Sociedade, incluindo a totalidade ou parte dos respetivos ativos", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.