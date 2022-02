Governo garante que "não vai ser necessário" mais dinheiro para o Novo Banco

O ministro das Finanças assegura que não será necessário injetar mais dinheiro no Novo Banco. Em declarações ao jornal digital Eco, publicadas esta quarta-feira, João Leão corrobora a leitura já antecipada pelo Fundo de Resolução."Não vai ser necessário a injeção. Partilhamos a perspetiva do Fundo de Resolução", disse o ministro João Leão, ao jornal.Em causa está a possibilidade de o banco gerido por António Ramalho apresentar uma nova chamada de capital, no fecho de contas de 2021, mesmo tendo tido lucros de cerca de 200 milhões de euros. Esta hipótese foi noticiada no final da semana passada pelo Jornal Económico.No fim de semana, o Fundo de Resolução reagiu, garantindo que as contas preliminares sugerem que não será devida qualquer nova injeção de dinheiro por parte da instituição.No âmbito do mecanismo de capital contingente, o Novo Banco ficou com a possibilidade de apresentar chamadas de capital até ao limite de 3,9 mil milhões de euros. Tendo em conta a utilização já feita até agora, já só sobram 483 milhões de euros.