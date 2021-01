Há bancos a mais em Portugal, mas Bankinter não os quer

O Bankinter mostra-se satisfeito com o desempenho da sua atividade em Portugal, que contribuiu com 45 milhões de euros no total do ano passado para as contas do grupo. Mas não é por isso que a instituição financeira espanhola pondera comprar mais entidades em território nacional, apesar de considerar que há mais instituições financeiras do que aquilo que seria “desejável”.





