Há mais de seis milhões de contratos de seguros a beneficiar de medidas de apoio devido ao impacto da pandemia. Os dados são da Associação Portuguesa de Seguradores (APS), que alerta para o facto de o setor estar a ser "fortemente" afetado pelo impacto da covid-19.

"Em Portugal, o setor segurador continua a demonstrar uma importante capacidade de resiliência, e compromisso com os seus clientes, nomeadamente através das medidas de apoio às famílias, empresas e prestadores de serviços", refere a APS num comunicado divulgado esta segunda-feira, 23 de novembro.



Neste sentido, e "de acordo com os dados disponíveis, existem já mais de 6 milhões os contratos a beneficiar de alterações ou de algum tipo de medida de apoio por parte das empresas de seguros", nota a entidade liderada por José Galamba de Oliveira.



Este apoio está a ser prestado numa altura em que as seguradoras, assim como outros setores, estão a ser muito penalizadas por este mesmo impacto.

"Os dados da indústria seguradora relativos ao mês de setembro de 2020 revelam que o setor foi fortemente afetado pela pandemia que se reflete já no agravamento dos custos dos sinistros", afirma a APS.



Há alguns ramos em que este aumento dos custos é superior ao registado em 2019. É o caso dos seguros de multirriscos, de doença, de assistência no automóvel ou de crédito, refere, notando que "esta tendência deverá estender-se aos restantes ramos de seguros até ao final do ano".

O impacto da pandemia de covid-19 reflete-se também, diz a APS, através da "redução significativa nas carteiras de investimento das empresas de seguros, de quase 4% face ao final do ano anterior", mas também da diminuição de perto de 6% do rácio de cobertura do Requisito de Capital de Solvência (SCR), situando-se agora nos 179%.