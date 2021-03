Haitong aumenta lucros para 1,4 mil milhões de euros em 2020

O Haitong Securities, acionista do Haitong Bank, fechou o ano de 2020 com luros de 10,9 mil milhões de remimbis (1,4 mil milhões de euros), o que representa um crescimento de 14,2% face aos 9,5 mil milhões de remimbis (1,2 mil milhões) do ano anterior.





Em comunicado o banco de capitais chineses refere que a atividade da instituição beneficiou com o "bom desempenho dos principais mercados bolsistas e das atividades de trading, bem como do aumento do volume de transações".



As receitas totais subiram 9,5% para 38,2 mil milhões de remimbis (4,7 mil milhões de euros). Os resultados antes de impostos aumentaram 14,6% para 15,8 mil milhões de remimbis (2 mil milhões de euros).



O banco classifica o crescimento de "notável" e assinala que "apesar da pandemia provocada pela COVID-19 (...) verificou-se uma tendência positiva e um aumento homólogo dos volumes transacionados".



"O Grupo Haitong manteve um desempenho operacional estável em todas as suas linhas de negócio, com uma sólida estrutura de ativos e um forte nível de liquidez", acrescenta.